5 قتلى جراء هجوم على الحشد العشائري قرب الفلوجة

أعلن مسؤولون طبيون وشرطيون أن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص وجرحوا 10 في هجوم على مقاتلين في الحشد العشائري بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.

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وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الهجوم وقع اليوم الجمعة شمال مدينة الفلوجة التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات.

وكان المقاتلون القتلى أعضاء في قوات الحشد العشائري، وهي قوة سنية في الغالب شاركت في المعارك ضد داعش.

وأعلن مسلحو تنظيم داعش مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات في الأشهر الماضية، حيث تحول التنظيم إلى تمرد بعد أن فقد الأجزاء الكبيرة من سوريا والعراق التي سيطر عليها في السابق.