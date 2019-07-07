العراق.. الجيش يطلق عملية على حدود سوريا لملاحقة "داعش"

أفاد مراسلنا في العراق بأن الجيش العراقي أعلن، الأحد، انطلاق عملية عسكرية وصفها بالـ"واسعة" من ثلاث محافظات صوب حدود سوريا، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش".

وجاء في بيان للجيش العراقي، الموقع من الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة، إنه "على بركة الله انطلقت صباح هذا اليوم الأحد السابع من تموز 2019 في تمام الساعه 0600 المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية".

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وأضاف البيان أن العملية تتم "بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)".

كما أشار البيان إلى وجود دعم جوي "من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي"، مشيراً إلى أن العملية تستمر عدة أيام.

وقبل يومين، أعلن مسؤولون طبيون وشرطيون أن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص وجرحوا 10 في هجوم على مقاتلين في الحشد العشائري بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الهجوم وقع اليوم الجمعة شمال مدينة الفلوجة التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات.

وكان المقاتلون القتلى أعضاء في قوات الحشد العشائري، وهي قوة سنية في الغالب، شاركت في المعارك ضد "داعش".

وأعلن مسلحو تنظيم "داعش" مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات في الأشهر الماضية، حيث تحول التنظيم إلى تمرد بعد أن فقد الأجزاء الكبيرة من سوريا والعراق التي سيطر عليها في السابق.