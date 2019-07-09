مقتل 3 في شمال العراق في هجوم لداعش بالمورتر

قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرون عندما سقطت 3 قذائف مورتر على بلدة الشرقاط بشمال العراق اليوم الثلاثاء، حسب ما أكده مسؤولون بالشرطة العراقية ومصادر طبية لوكالة "رويترز".

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وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة إن عناصر من تنظيم داعش شاركوا في الهجوم، وأضافوا أن قذائف المورتر أطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط المتطرفون فيها.

وقال العقيد خليل الصحن، مدير شرطة الشرقاط، إن عناصر تنظيم داعش يختبئون في منطقة جبل مخول ويستخدمونها كقاعدة انطلاق لشن هجماتهم.

وشن التنظيم مؤخرا سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف تقويض الحكومة.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 النصر على التنظيم المتطرفة الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد. ولكن بعد هزيمته وطرد عناصره من المناطق التي سيطر عليها لسنوات، لجأ التنظيم إلى أسلوب حرب العصابات.