"فساد مستشرٍ".. مطالبات برلمانية باستجواب وزير عراقي

قدّم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بالعراق، رزاق محيبس، الجمعة، طلب استجواب وزير الكهرباء بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان، وأرفق الطلب بتواقيع 48 نائباً، ودعا رئاسة مجلس النواب إلى تحديد موعد لإجراء الاستجواب.

وقال محيبس في حديث له نقلته "السومرية نيوز": "إن دور مجلس النواب ليس فقط تشريعياً بل هناك دور رقابي نسعى من خلاله سواء بالجهد الفردي لأعضاء البرلمان، أو عن طريق الجهد الجماعي من خلال عمل اللجان البرلمانية من أجل تقويم عمل مؤسسات الدولة".

"فساد مستشرٍ"

كما بيّن النائب أن "قضية الفسادين المالي والإداري أصبحت مستشرية في أغلب مفاصل الدولة العراقية، ما يجعلنا ملزمين في التصدي لها لتحجيمها ومحاسبة المتورطين فيها"، بحسب تعبيره.

كذلك أضاف: "تقدمنا في جلسة الاثنين، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب مرفقاً بتواقيع 48 نائباً لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب"،

ونوّه إلى أن "الطلب تم إحالته إلى اللجنة المختصة بالاستجوابات لكتابة تقريرها وبيان إن كان الاستجواب مستوفياً للشروط الشكلية والمضمونية والقانونية".

إلى ذلك أكد محيبس، قائلاً: "نحن بانتظار تحديد رئاسة مجلس النواب موعداً للاستجواب ليكون جزءاً من واجبنا ودورنا القانوني والرقابي لمؤسسات الدولة".