العراق: سلمنا موسكو 33 طفلاً من أطفال الروسيات في داعش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن ترحيل 33 طفلاً روسياً من أطفال نساء داعش الروسيات، داعياً دول العالم إلى تسلم النساء، والأطفال من اللواتي انقضت مدة محكوميتهن في السجون العراقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها "تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عالٍ مع الجهات المُختصَّة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة لحسم ملفّ ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم".

وأضاف البيان أنه "قد استثمرت قيادة الوزارة اللقاءات الثنائيّة، وتوجيه بعثاتنا العاملة في الخارج إلى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا منضمون لتنظيم داعش الإرهابيّ من نساء وأطفالهن وأحداث ممّن انتهت مُدّة محكوميتهم أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل استلامهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـيَّة الجادّة، والحقيقـيّة بالتعاون الكامل في هذا الصدد".

ونوّه البيان العراقي إلى أنه "بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلاً من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في 10 تموز 2019، إذ جرت هذه العمليّة بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يخصُّ التأكُّد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم".

ودعت وزارة الخارجيّة في بيانها "جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مدة محكوميتهم".

يذكر أنَّ وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات، وعددهم (473) ومنها: (الروسية، والطاجيكية، والأذرية، والألمانية، والفرنسية، والجورجية، والبيلاروسية، والفنلندية، والأوكرانية، والتركية).

المجموعة الجديدة

ووصلت المجموعة الجديدة من الأطفال الروس قادمين من بغداد، حيث تتراوح أعمارهم بين 1 و4 سنوات، من سجن الرصافة العراقي ونقلوا على متن طائرة خاصة إلى مطار جوكوفسكي الدولي.

وأوضحت مفوضة حقوق الطفل لرئيس الاتحاد الروسي آنا كوزنتسوفا أن "القرابة مع مواطني روسيا قد ثبتت عن طريق اختبار الحمض النووي".

وأضافت كوزنتسوفا، "لسوء الحظ الأطفال يحتجزون كجناة مثل البالغين، ويتم احتواؤهم معاً في غرفة واحدة، في الواقع، فإن هؤلاء الأطفال بحالة صحية أفضل من الأطفال الأكبر سناً الذين نقلناهم في المرة الأولى".

يشار إلى أنه هذه هي المجموعة الثالثة من الأطفال الذين تم نقلهم إلى روسيا من بغداد.