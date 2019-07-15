5 قتلى بانفجار مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح مساء الاثنين، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين قرب حسينية في جنوب غرب بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك في بغداد إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح" في الاعتداء.

موضوع يهمك قال مصدر عراقي مطلع لـ"العربية"، الجمعة، إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أصدر أمراً لأبو مهدي المهندس قائد... هل أمر سليماني قائد الحشد باقتحام سفارة البحرين في بغداد؟ العراق

من جهته، أورد ضابط في الشرطة برتبة مقدم لفرانس برس أن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب حسينية أبو الفضل العباس في حي التراث"، في جنوب غرب العاصمة، تزامناً مع إقامة مجلس عزاء.

ولم تعلن أي جهة على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

لكنّ الإرهابيين ما زالت لديهم خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا، ولا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات مماثلة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على حسينية للشيعة في شرق بغداد.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 15 آخرون في أيار/مايو الماضي في هجوم نفّذه انتحاري فجّر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد.