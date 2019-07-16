إخماد حريق بمرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة

أعلن مسؤولون عراقيون أن حريقاً نشب بمرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوب العراق، تسبب في إيقاف عمليات التحميل، الثلاثاء، لفترة وجيزة، لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل.

وقال مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة إن الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضراراً على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.

وصرح مصدر أمني لموقع محلي أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء "الخفكة النفطي" في محافظة البصرة.

كما أشار إلى إخلاء أكثر من 100 موظف، منوهاً إلى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للأسواق العالمية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية تذكر.