تعرف على العراقيين الـ4 الذين طالتهم العقوبات الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد، فمن هم هؤلاء؟

أحمد عبدالله عبد الجبوري

ملقب بـ"أبو مازن" هو من مواليد مدينة بيجي شمال صلاح الدين 1968. أهم شخصية سياسية في صلاح الدين. كان وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014.

في انتخابات نيسان/أبريل 2014 ، ترأس ائتلاف قائمة العربية في صلاح الدين الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في المحافظة. كما حصل في آب/أغسطس 2014 على مقعد في مجلس النواب العراقي واستقال من منصب المحافظ.

عين وزير الدولة لشؤون المحافظات في حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، في 8 أيلول/سبتمبر 2014.

وفي آب/أغسطس 2015 وبسبب الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي، قام العبادي بإلغاء 11 وظيفة في مجلس الوزراء، بما في ذلك وزارة الدولة لشؤون المحافظات التي كان الجبوري وزيرها.

وبعد إبعاده عن المنصب، تم الكشف عن أن هيئة النزاهة أصدرت حظراً على السفر ضده ليتم اعتقاله وبعد فترة قصيرة خرج من السجن بريئاً وفق الشرطة العراقية آنذاك.

عُرف بخلافه الكبير مع بعض السياسيين من صلاح الدين نتيجة للصراع على المناصب داخل المحافظة وأبرزهم النائب السابق، مشعان الجبوري.

ريان سالم صادق الكلداني

مسيحي كلداني من مواليد مدينة الموصل في ثمانينيات القرن الماضي، مسيحي كلداني، ولد بسهل نينوى في مدينة القوش. هو خريج معهد إعداد المعلمين في الموصل.

في عام 2014 وأثناء سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل، شكل الكلداني كتائب تابعة للحشد الشعبي اسمها "بابليون"، وهي قوات مسيحية كلدانية يقودها بنفسه بمنصب أمينها العام. وشاركت في المعارك في عدة محافظات منها الموصل وصلاح الدين لتستقر في مناطق سهل نينوى في تلكيف والحمدانية وغيرها.

ترشح لمجلس النواب العراقي ضمن قائمة "بابليون" وفاز بمقعد واحد. كما ينضوي في تحالف الفتح، المدعوم من إيران.

ولا يحظى قائد "بابليون" بدعم المرجعية المسيحية الدينية أو السياسية. وقد أعلنت البطريركية الكلدانية عدم صلتها به، موضحة أنه يستقوي بعلاقته مع تحالف الفتح ويستغلها لتحقيق مصالحه الخاصة بحجة الدفاع عن المسيحيين في بعض المناطق مثل الموصل وكركوك وغيرها. وأكدت البطريركية أن النواب المسيحيين هم الممثلون الحقيقيون المدعومون من قبل الكنيسة المسيحية في العراق .

نوفل العاكوب

هو نوفل حمادي السلطان العاكوب الأحمدي سني عربي من مواليد مدينة الموصل عام 1964. حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الموصل، إضافة إلى دبلوم في الإدارة والاقتصاد. عمل محافظاً لنينوى بعد إقالة محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، بعد سيطرة "داعش" عليها.

وخلال فترة استلامه لمنصب محافظ نينوى، اتهم العاكوب بالثراء الفاحش والفساد المالي والإداري، منها عقود تجهيز النازحين في المخيمات.

أقيل من منصبه بسبب حادثة عبارة الموصل الشهيرة التي راح ضحيتها 100 شخص في آذار/مارس 2019.

وعد محمود أحمد القدو

ملقب بـ"أبو جعفر الشبكي"، شيعي شبكي من مواليد مدينة الموصل. هاجر إلى ألمانيا ولديه الجنسية الألمانية. أتى إلى العراق بعد أحداث "داعش" في الموصل عام 2014 وانضم إلى الحشد الشعبي ليصبح آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي، قوة الشبك، التي تسيطر على شرق الموصل وشمالها.

هو أخ النائب عن المكون الشبكي، حنين القدو.

وبحسب مصادر لـ"العربية.نت"، فقد هاجم وعد القدو محكمة الموصل واعتدى على موظفين فيها لتصدر عليه مذكرة قبض بتهمة إهانة المحكمة، كما أنه متهم بتهريب النفط والاستيلاء على الأراضي وتهريب المواشي والاختطاف والابتزاز وغيرها.