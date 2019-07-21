تعليقا على حادثة أربيل.. بارزاني: كردستان لن تصبح مقرا للإرهاب

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، السبت، أن "كردستان لن تصبح أبدا مقرا للإرهاب، وأن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطنيها المخلصين".

ودعا بارزاني في بيان له، تعليقا على اعتقال منفذي حادث إطلاق النار في أربيل، "الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل إقليم كردستان وألا يكونوا سببا لإلحاق الأذى بشعب كردستان".

وقال بارزاني: "أحيي بشدة أبطال الأسايش ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي تمكنت من إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت وأثبتت بأنها محل للثقة والفخر".

وأعلن جهاز الأمن الداخلي في كردستان العراق أمس السبت، أنه اعتقل الجاني الرئيسي وراء حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي في أربيل عاصمة الإقليم.

وقال جهاز الأمن المعروف باسم "الأسايش" في بيان "يُعلن إقليم كردستان اليوم السبت اعتقال الرجل الذي خطط لاغتيال دبلوماسي تركي في مطعم بأربيل بعد أقل من أسبوع على الهجوم".

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل، أن قوات الأمن أوقفت المدعو "مظلوم داغ" المولود في ولاية ديار بكر التركية عام 1992، بعد يومين من نشر صورته باعتباره المشتبه الرئيسي في الهجوم.