ضبط 77 ألف حبة مخدرة في الموصل.. واعتقال شخصين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن ضبط 77 ألف حبة من الحبوب المخدرة والموثرات العقلية مخبأة داخل عجلة براد في الموصل، فضلاً عن اعتقال شخصين أحدهما سائق المركبة، وآخر حاول دفع رشوى لإخراج العجلة والمواد التي بداخلها.

وقالت الوزارة، بحسب موقع محلي، إن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قامت بضبط 77 ألف حبة من الحبوب المخدرة والموثرات العقلية مخبأة داخل عجلة براد بدون أي أوراق وموافقات رسمية"، مشيرة إلى أنه "تم ضبط الحبوب المخدرة مع العجلة والقبض على سائق المركبة في سيطرة العقرب جنوب مدينة الموصل".

كما لفتت إلى أنه "بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص ألقي القبض على متهم بالجرم المشهود خلال تقديمه مبلغ ألف دولار أميركي رشوة لأحد المنتسبين مقابل إطلاق سراح العجلة مع الحبوب المخدرة إعلاه"، مبينة أنه "تم القبض عليه بأحد المطاعم في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".