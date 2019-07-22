رئيس وزراء العراق يبحث مع روحاني التوتر بالمنطقة

قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية إن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، التقى في العاصمة طهران، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

وكانت مصادر عراقية قالت لـ"العربية" إن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين الحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومواجهة تهديدات الملاحة في مضيق هرمز، خاصة بعد احتجاز إيران لعدة سفن في مضيق هرمز.

وفي سياق التوتر الناشب بالمنطقة من جراء سلوك إيران، قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن بريطانيا دعت إيران اليوم الاثنين إلى الإفراج فوراً عن الناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

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هذا ومن المقرر أن يزور مسؤول كبير من سلطنة عُمان، إيران، السبت المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُـمانية، الاثنين.

وقالت الوكالة إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي بن عبد الله، سيزور إيران، السبت، لبحث التطورات في المنطقة.

وحثت سلطنة عمان، إيران، الأحد، على إطلاق سراح الناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها طهران، الجمعة، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، نقلاً عن رويترز.

وأعلن مصدر في ​وزارة الخارجية العمانية، الأحد، أن السلطنة ​ تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في ​مضيق هرمز​ وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي، وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط طهران في هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وفي خليج عمان.