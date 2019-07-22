منظمة حقوقية: الحكومة العراقية تسيء إدارة أزمة المياه

قالت إحدى المنظمات الحقوقية البارزة، إن الحكومة العراقية فشلت في معالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة المياه المستمرة في جنوب البلاد.

وجاء في تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، الاثنين، عن نقص المياه والتلوث المزمنين في محافظة البصرة العراقية، أن السلطات تواصل السماح بالأنشطة التي تلوث موارد المياه في المحافظة، بالرغم من المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان.

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وأضاف التقرير أن المشروعات الحكومية الموعودة لتحسين جودة المياه قد فشلت في تحقيقها بسبب سوء الإدارة والفساد.

وحذر من تفشي الأمراض التي تنقلها المياه إذا تركت المشكلات دون علاج.

تم نقل آلاف الأشخاص في المنطقة إلى المستشفى العام الماضي، بسبب أمراض في المعدة والطفح الجلدي بسبب سوء حال المياه.

وأدت الأزمة أيضاً إلى احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في المدينة العراقية المصدرة للنفط.