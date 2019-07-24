فيديو.. لحظة مقتل الدبلوماسي التركي داخل مطعم في أربيل

أظهر فيديو سجلته كاميرا مراقبة لحظة اغتيال نائب القنصل التركي وشخصين آخرين داخل مطعم في أربيل بإقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي.

ونشرت مواقع مقربة من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، اليوم الأربعاء، فيديو من داخل المطعم يظهر الهجوم على نائب القنصل.

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ويبدو في الفيديو شخص يجلس وحده على طاولة في المطعم ويطالع هاتفه، قبل أن ينقض على الشخصين الجالسين على الطاولة المجاورة، وتبع هذا الهجوم إطلاق نار، أدى لمقتل 3 أشخاص من ضمنهم الدبلوماسي التركي.

يذكر أن أي جهة رسمية في كردستان العراق لم تؤكد صحة هذا الفيديو.

وأدى إطلاق نار داخل مطعم في أربيل، الأربعاء الماضي، لمقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع إصابات.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي في كردستان العراق، السبت، أنه اعتقل الجاني الرئيسي الذي يقف وراء حادث إطلاق النار، وهو تركي كردي يدعى مظلوم داغ، بالإضافة لـ3 أشخاص آخرين.