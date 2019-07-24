هجوم بالهاون لداعش في ديالى وقتل أيزيديين غرب الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية بسقوط 6 قذائف هاون في محيط قرية شمال شرقي المحافظة، أعقبه هجوم لعناصر من تنظيم داعش.

وقال شاهد عيان يدعى إبراهيم المشايخي لـ"العربية.نت" إن "6 قذائف هاون سقطت، مساء الثلاثاء، في قرية الإصلاح في أطراف ناحية جلولاء 70 كلم شمال شرقي بعقوبة، دون أن تسفر عن وقوع أية إصابات بشرية باستثناء أضرار مادية لحقت بالمنازل والمواشي.

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وأكد المشايخي لـ"العربية.نت" أن عناصر من تنظيم داعش تسللوا إلى قرية الإصلاح في مدينة جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى وقد وقعت اشتباكات مسلحة، بينما أفاد مواطنون آخرون من القرية أنه بعد سقوط القذائف تفاجأ سكان القرية بهجوم لعناصر من التنظيم على القرية.

وفي شمال غربي مدينة الموصل، نفذت قوة مشتركة من الجيش العراقي وقوات حماية أيزيدخان (أي قوات حماية الأيزيديين) في قضاء سنجار شمال غربي محافظة نينوى، عملية أمنية مشتركة أسفرت عن قتل أربعة من عناصر تنظيم داعش وأسر آخر، وعثرت القوات على جثث أيزيديين اثنين تم خطفهما من قبل عناصر تنظيم داعش الثلاثاء.

وأكد مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى لـ"العربية.نت" السيطرة الكاملة على الوضع الأمني في المنطقة بعد قتل اثنين من عناصر داعش وأسر أحدهم حياً.

وقال المصدر إن عنصرين آخرين من تنظيم داعش فجرا نفسيهما مستخدمين أحزمة ناسفة على القوات الأمنية التي كانت تحاصرهما في معمل إسمنت سنجار.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن أيزيديين اثنين خرجا يوم أمس للصيد وفقد الاتصال معهما، بعد أن أُغلق هاتفاهما وفي صباح اليوم الأربعاء سارعت عائلتاهما بالبحث عنهما، وصادفتا تحركات خلية لداعش في المنطقة، وتم العثور على جثث الرجلين بعد أن نفذت القوات المشتركة مداهمة من ثلاثة محاور في منطقة باب الخان القريبة من قرية كولات، وقتل المجموعة الداعشية وإلقاء القبض على أحدهم حياً.

وأكد المصدر في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن العملية بدأت صباح اليوم وانتهت بالعثور على جثماني المفقودين الأيزيديين اللذين خطفا من قبل عناصر من تنظيم داعش، وحيث وجدث جثتيهما في موقع تمركز عناصر المجموعة الداعشية.