المركزي العراقي يجمد حسابات 4 مسؤولين استجابة لعقوبات أميركا

جمد البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، ودائع وأموال مسؤولين عراقيين صدرت بحقهم عقوبات أميركية قبل أيام.

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وكشف بيان صادر من البنك، تم تعميمه على كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في العراق، عن تجميد ودائع وأصول ومنع إجراء أي تعامل مالي مع الذين تضمنتهم قائمة العقوبات الأخيرة التي صدرت من وزارة الخزانة الأميركية، والتي طالت 4 شخصيات عراقية، بينها محافظ وبرلماني وقياديان اثنان بالحشد الشعبي.

ودعا البنك كافة الجهات المالية في العراق إلى منع حصول هؤلاء الأربعة على عملة الدولار، وإلى تزويد البنك المركزي بالحسابات المصرفية التابعة لهم وأي معلومات أخرى خاصة بهم.

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أعلن الخميس 18 تموز/يوليو 2019، فرض عقوبات على اثنين من قادة الحشد الشعبي، ومحافظي نينوى وصلاح الدين السابقين.

من جهتها قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة أدرج في قائمة العقوبات اثنين من قادة الميليشيات، هما ريان الكلداني ووعد قادو، واثنين من المحافظين العراقيين السابقين، هما نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري".