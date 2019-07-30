العراق.. إلغاء مكاتب هيئة "الحشد" في المحافظات كافة

أعلن فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء مكاتب هيئة الحشد الشعبي في المحافظات العراقية كافة.

وأضاف الفيّاض في مؤتمر صحافي أنه سيتم إلغاء مديرية التعبئة لميليشيات الحشد الشعبي وفروعها في المحافظات كافة، وتحويل ملفاتها إلى الجهة المناسبة في الهيئة.

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وأكد الفياض أن "السلطات العراقية تحتاج إلى شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس، وإلغاء مكاتب ميليشيات الحشد في المحافظات"، مبينا أنه وجه رسالة أمس إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، بشأن تنفيذ الأمر الديواني بهذا الشأن.

وأضاف أن الهيئة أكدت في الرسالة أنها "أنجزت هيكلية منسجمة مع الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي". كما شدد على متابعة الإجراءات لكل من يحاول انتحال صفة الحشد.

في سياق آخر، اعتبر الفياض أن "فرض بعض العقوبات الأميركية الخاصة على بعض الشخصيات العراقية وقسم منها في الحشد الشعبي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويعد تجاوزا على السيادة العراقية"، حسب تعبيره.

وشدد الفياض على أن "العقوبات الأميركية ليس لها أي تأثير"، حسب زعمه.