العراق.. هجومان لداعش في صلاح الدين والسليمانية ومقتل 7

قُتل سبعة على الأقل من قوات الأمن العراقية ومن ميليشيا الحشد الشعبي، وأصيب 16 آخرون الليلة الماضية في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم داعش.

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وقالت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، إن ثلاثة من أفراد ميليشيا الحشد الشعبي وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومتراً شمال بغداد في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

في سياق آخر، قال مصدر في قوات الأمن الداخلي التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق (والمعروفة باسم الأسايش) إن هجوماً منفصلاً بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش وإصابة 14 آخرين.

ولم يعلن تنظيم داعش المسؤولية عن أي من الهجومين حتى الآن.