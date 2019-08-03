الإيزيديون يستعيدون مأساتهم خلال إحيائهم "عيد الصيف"

احتفلت الأقلية الإيزيدية في العراق والتي تعرضت قراها قبل خمسة أعوام للتدمير على أيدي داعش، بـ"عيد الصيف"، مع طغيان ذكرى عمليات الخطف والاغتصاب التي ارتكبها المتطرفون.

وخلال الاحتفال وقفت مجموعة من النساء يرتدين قمصانا بيضاء كتب عليها "الإبادة الإيزيدية" ورفعن لافتات تندد بعمليات التعذيب التي تعرض لها الإيزيديون.

وتقدم المحتفلين رجال دين يرتدون كوفيات، على رأسهم حازم بيك الذي اختير مؤخراً أميرا للإيزيديين بعد ستة أشهر من وفاة والده. وقال حازم بيك: "نحيي ذكرى جميع من قتلوا خلال الإبادة قبل خمسة أعوام".

موضوع يهمك صوت برلمان إقليم كردستان العراق، السبت، على اعتبار الثالث من آب/أغسطس يوم "إبادة جماعية" بحق الإيزيديين.وصوت 87 عضواً من... كردستان العراق يخصص يوماً لذكرى "إبادة الإيزيديين" العراق

وأضاء المشاركون الشموع وأحرقوا الزيوت وشاركوا في طقوس تطهير معبد لالش، أهم المعابد الدينية لهذه الأقلية والواقع في دهوك في إقليم كردستان.

وفي وقت جرى الاحتفال في معبد لالش الواقع في كردستان العراق والذي يشكل القلب النابض للحياة الدينية للإيزيديين، فإن معقلهم التاريخي في سنجار، على بعد أكثر من 300 كيلومتر، لا يزال مدمراً بشكل كامل.

ولا تزال الأقلية تعاني فقدان مورد الرزق الوحيد المتأتي من الزراعة بعدما دفعت غالياً ثمن سياسة "الأرض المحروقة" التي انتهجها داعش.

وقالت الإيزيدية علياء بركات التي أتت إلى لالش للاحتفال: "آمل أن يتم القيام بشيء ما لسنجار، لأن الوضع كارثي".

من جهتها، أعربت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن أسفها للإخفاق الحالي في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، وشددت على أن "الاستقرار أمر حاسم لهذا المجتمع المنكوب من أجل عودة أفراده إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم"، داعيةً بغداد وأربيل إلى إيجاد حلول عاجلة.

وقضية الإيزيديين تثيرها نادية مراد أمام المنابر الدولية وخصوصاً بعدما حازت جائزة نوبل للسلام العام 2018. وتعاونت في ذلك المحامية أمل كلوني سعيا إلى انتزاع اعتراف دولي بـ"الإبادة" التي تعرضت لها الأقلية.

وجريمة "الإبادة" هي الأخطر في القانون الدولي. وتحقق الأمم المتحدة راهناً للتأكد من ارتكاب المتطرفين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة، خصوصا بحق إيزيديي العراق.

ومن أصل 550 ألف إيزيدي كانوا يسكنون العراق قبل دخول تنظيم داعش، ترك نحو 100 ألف منهم البلاد، فيما لجأ آخرون إلى مخيمات في إقليم كردستان.