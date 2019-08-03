كردستان العراق يخصص يوماً لذكرى "إبادة الإيزيديين"

صوت برلمان إقليم كردستان العراق، السبت، على اعتبار الثالث من آب/أغسطس يوم "إبادة جماعية" بحق الإيزيديين.

وصوت 87 عضواً من أصل 111 في برلمان إقليم كردستان على اعتبار الثالث من شهر/آب من كل عام يوماً لذكرى "الإبادة الجماعية" بحق الإيزيديين.

وطالب رئيس الإقليم، نيجرفان بارزاني، الأمم المتحدة باعتبار ما حدث للإيزيديين "إبادة جماعية".

وقال بارزاني: "في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكرد الإيزيديون في سنجار، نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد "داعش" في كردستان والمناطق الأخرى، ولن يهنأ لنا بال حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين".

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من جهته، دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الإيزيديين.

كما طالب صالح في بيان صحافي "المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الإيزيديين لدى "داعش" ومحاسبة عصابات التنظيم على الجرائم التي ارتكبتها في العراق وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 بما يضمن عدم تكرار تلك المجازر".

يذكر أنه في الـ3 من آب/أغسطس 2014 اجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الإيزيديين في العراق والعالم، وقتل وخطف الآلاف من النساء والأطفال والرجال.