العراق يسلم رفات الكويتيين الـ48

تسلمت الكویت الخمیس رفات أسرى ومفقودین كویتیین، إبان الغزو العراقي، من بغداد تمھیداً لإجراء عملیات المطابقة ثم تحدید ھویاتھا.

وتمت عملیة التسلیم عبر منفذ صفوان (العبدلي) الحدودي بحضور مسؤولین معنیین من الجانبین الكویتي والعراقي.

وعثر مؤخراً على رفات 48 من الضحايا في مقبرة في بادية السماوة.

وتولت وزارة الدفاع العراقية الأمر، وهي من قام بنقل الرفات عبر طائرة نقل عسكرية إلى مطار الشعيبة العسكري في البصرة.

والثلاثاء، استقبل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين، مؤكداً دعمه الكامل للمنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.

من جانبها، عبرت ممثلة الأمم المتحدة عن "سعادتها لما تقوم به وزارة الدفاع بتقديم كل الإمكانيات في مساعدة نجاح مهمة الأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الأحمر"، وفق وكالة الأنباء العراقية.