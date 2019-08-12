العراق.. إعادة 13 ألف مفصول من شرطة نينوى

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى في العراق، الأحد، عن إعادة أكثر من 13 ألف منتسب فيها إلى الخدمة.

وقال وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، أمس الأحد، خلال زيارته إلى مدينة الموصل العراقية، قال الياسري، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى وعدد من القادة الأمنيين: "أنجزنا ملف إعادة المفصولين وستتم إعادة ما يقارب 13252 منتسبا من أهالي نينوى إلى الخدمة". مشيرا إلى أن هذا العدد يضم 900 ضابط. وأضاف الوزير أنه "سوف يصدر الأمر بعد العيد مباشرة".

وأشار الوزير إلى أن "محافظة نينوى عامة وخاصة مدينة الموصل، تشهد استتبابا أمنيا كبيرا بعد العمليات العسكرية التي نفذت مؤخرا جنوب وغرب الموصل ومنطقة الجزيرة، لملاحقة عصابات داعش المتسللة، واستهداف أوكار التنظيم بغارات جوية بالتنسيق مع التحالف الدولي، واعتقال العشرات من إرهابيي داعش خلال العمليات العسكرية في محافظة نينوى، مع انتشار القوات المشتركة على الشريط الحدودي".

كما أكد الياسري اتباع "خطة محكمة لتطوير عمل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية بما يليق بسمعة هذه الوزارة".