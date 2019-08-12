مطالبة أممية لباريس باستعادة دواعش محكومين بالإعدام في العراق

طلبت خبيرة في الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة من الحكومة الفرنسية، استعادة سبعة من رعاياها محكوما عليهم بالإعدام في العراق بتهمة "الإرهاب" ومحاكمتهم في فرنسا، لأن محاكمتهم في العراق "لم تكن عادلة"، حسب وصفها.

ووجّهت أنييس كالامار، المقررة الخاصة بشأن الإعدامات خارج نطاق القانون والتعسفية وتلك التي تتم من دون محاكمة، رسالة في هذا الاتجاه إلى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وعلى غرار كل خبراء الأمم المتحدة، لا يُلزم رأي كالامار الأمم المتحدة، وهو ليس ملزماً بالنسبة لباريس أيضاً.

وعددت المقررة الخاصة في بيان أسماء المتطرفين الفرنسيين السبعة الذين أوقفوا في سوريا ونُقلوا إلى العراق.

وأضافت في هذا الإطار: "بعيد نقلهم إلى العراق قد يكونون تعرضوا للتعذيب وإلى أشكال أخرى من المعاملة السيئة".

موضوع يهمك توعّد تنظيم داعش الأحد بتكثيف هجماته على كلّ من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها الأكراد في سوريا،... داعش يتوعّد بتكثيف هجماته على التحالف والأكراد بسوريا سوريا

وتابعت كالامار: "بناءً على مزاعم خطيرة، قد تكون الأحكام صدرت في ختام محاكمات غير عادلة، دون تمكين المتهمين من الاستفادة من تمثيل قضائي مناسب ولا من مساعدة قنصلية فعلية".

واتهمت النظام القضائي العراقي بأنه "يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة جداً بحيث إن أحكام الإعدام تُنفّذ بشكل منتظم ضد أشخاص يُشتبه بأنهم أعضاء في داعش".

واعتبرت أنه "في ظل هذه الظروف، تصبح عمليات نقل أشخاص إلى العراق لمحاكمتهم غير قانونية". وقالت إنها تشعر "بالاضطراب الشديد" إزاء المزاعم التي تفيد بأن باريس قد تكون لعبت دوراً في عمليات النقل هذه.

وطالبت كالامار بالتالي من فرنسا العمل كي يتمكن رعاياها المحكوم عليهم وكذلك أولئك الذين ينتظرون محاكمتهم في العراق "من العودة إلى بلادهم كي تتمّ ملاحقتهم وفقاً للقانون الدولي، بهدف إحقاق العدالة".

وحُكم على مئات الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد في العراق لانتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم 11 فرنسياً محكومين بالإعدام وثلاثة بالسجن المؤبّد.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن حكومته لن تخفف العقوبات بحق المتطرفين الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام.

وأرسلت الفصائل الكردية في سوريا الفرنسيين الـ11 في مطلع حزيران/يونيو إلى العراق.

وتبدو فرنسا ودول أوروبية أخرى مترددة في استعادة رعاياها الذين يُشتبه بالتحاقهم بتنظيم داعش.