العراق.. تظاهرات شعبية دعماً للجيش

تظاهر مئات العراقيين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، الجمعة، دعماً للجيش، منددين بكل من أساء للقوات الأمنية.

وكانت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق دعت، الأربعاء، إلى تنظيم تظاهرة في بغداد والمحافظات، الجمعة، لمساندة الجيش العراقي والقوى الأمنية، وذلك بعد ساعات من تداول تصريح لمعاون زعيم حركة النجباء المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي يوسف الناصري، دعا فيه لجعل الحشد الشعبي "الجيش الأول في العراق".

وعجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل الغاضبة من تصريح الناصري، الذي تطاول فيه على الجيش العراقي، ووصفه بـ"الجيش المرتزق"، وطالب بحله وإسناد مهامه إلى الحشد الشعبي، ما دفع مديرية الإعلام في الحشد الشعبي إلى إصدار بيان ترفض فيه الإساءة للقوات الأمنية والجيش العراقي.

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من جهته، أكد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية، صباح الساعدي، أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون بديلاً عن الجيش العراقي.

كما دعا الساعدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى ضبط أداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه، وطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة.

وقال في بيان إن "الجيش العراقي هو سور الوطن ودرعه الحصين، وأبناء القوات المسلحة قدموا التضحيات الكبيرة في معارك تحرير الأراضي العراقية من عصابات داعش الإرهابية".

كذلك بين أن التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزق من قيادي في أحد الفصائل المسلحة إنما هو تجاوز على مؤسسة دستورية ووطنية تمثل العراق وسيادته.