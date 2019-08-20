انفجار غامض.. قتلى وجرحى في ميليشيات حزب الله العراقي

المصدر: دبي - قناة العربية، بغداد - أسوشيتد برس

أكد الدفاع المدني العراقي وقوع انفجار في مخزن عتاد لميليشيات حزب الله العراقي، فصيل من الحشد الشعبي، وذلك في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأفادت مصادر لـ"العربية" بوقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات حزب الله، التي تدعمها إيران، من جراء الانفجار.

وذكرت المصادر أن 3 صواريخ استهدفت مخازن أسلحة أرسلتها إيران لفصيل الحشد الشعبي.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الاستخبارات العراقية تشتبه أن الانفجار نجم عن قصف نفذته طائرة مسيرة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، ونجحت لاحقا في إخماده.

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والانفجار هو الأحدث في سلسلة غامضة من الانفجارات التي هزت قواعد عسكرية ومستودعات أسلحة في أنحاء المدينة مؤخرا.

ووقعت الانفجارات في قواعد ومخازن أسلحة تملكها جماعات مسلحة تحت مظلة الميليشيات الرئيسية المدعومة من إيران المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي.

وألقي باللوم في بعضها على هجمات بالطائرات المسيرة، بينما ألقي باللوم في أخرى على خطأ في التخزين.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن انفجار الثلاثاء قرب قاعدة البلد في محافظة صلاح الدين أو الانفجارين الآخرين.