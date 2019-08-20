كردستان العراق: قصف تركي لسفح جبل قنديل

طالبت حكومة إقليم كردستان العراق الحكومة التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني أن لا يكونوا سببا لإلحاق الضرر بمواطني إقليم كردستان.

وقالت حكومة الإقليم إن سفح جبل قنديل تعرض اليوم الثلاثاء لقصف جوي بالطائرات التركية. وأعربت حكومة كردستان عن قلقها من استمرار القصف التركي.

وشددت على عدم رضاها عن استهداف المواطنين العزل في هذه المناطق.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية في مناطق حدودية وجبلية داخل إقليم كردستان العراق، بحجة ملاحقة مقاتلي "حزب العمال الكردستاني"، الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا وسط المدنيين من سكان الإقليم، فضلا عن الأضرار المادية الجسيمة.