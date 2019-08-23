ليس احتجاجاً.. وزير خارجية العراق يستدعي مسؤولاً أميركياً

استدعى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد، براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الأميركي في العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، كما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب.

وأكد الحكيم أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه بما يحفظ أمن البلاد والمنطقة، موضحا أن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية.

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وفي هذا الإطار، حث الحكيم، الجانب الأميركي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأوضح وزير الخارجية أن حكومة العراق تضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه.