العراق.. المرحلة الرابعة من "إرادة النصر" ضد فلول داعش

انطلقت، اليوم السبت، في العراق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر"، التي تهدف لتفتيش وتطهير كامل الصحراء، والمناطق المحددة في محافظة الأنبار، من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.

وتفقد رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي جميع المحاور والقطعات العسكرية المشاركة في هذه العملية للوقوف والاطلاع على سير العمليات العسكرية التي باشرت فجر اليوم بتطهير المناطق الصحراوية والشريط الحدودي.

ووفق بيان لخلية الإعلام الحربي الحكومية، فإن القوات المشاركة في هذه العملية هي قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة، وميليشيات الحشد الشعبي، وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة بفرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير، ومحور غرب الأنبار، ومديرية شرطة الأنبار، وقيادة حرس الحدود الخامسة، وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.