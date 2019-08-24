رئيس العراق: لن نكون منطلقاً للاعتداء على دول المنطقة

أكد رئيس العراق برهم صالح، السبت، أن بلاده لن تكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة، وشدد على رفضه سياسة المحاور وتصفية الحسابات.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن صالح أكد على رفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات، والنأي بالعراق عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة.

وأشار الرئيس العراقي إلى "ضرورة الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب، وعدم القبول بأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الأخرى، مع العمل المشترك من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي".

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وفي ذات السياق، استدعى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الجمعة، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد، براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الأميركي في العراق.

وأكد الحكيم أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه بما يحفظ أمن البلاد والمنطقة، موضحا أن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية.

وأوضح وزير الخارجية أن حكومة العراق تضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه.