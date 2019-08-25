استهدف ملعب كرة قدم.. مقتل 6 مدنيين في هجوم شمال بغداد

قُتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرون على الأقل بجروح ليل السبت، في هجوم مسلح استهدف ملعباً لكرة القدم في محافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية في بيان، الأحد.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً أعلنت فيه مصرع "6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح جراء هجوم بقذائف صاروخية طراز آر بي جي، وأسلحة متوسطة".

وأضافت أن "العمل الإجرامي استهدف ملعباً خماسياً لكرة القدم في قضاء داقوق" الواقع في المحافظة الغنية بالنفط والمتعددة الإثنيات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. لكن البيان حمّل "عصابات داعش الإرهابية" مسؤولية الاعتداء.

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وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

لكنّ التنظيم ما زال لديه خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا، ويملك القدرة على تنفيذ هجمات.

ورغم ذلك، اعتبر رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، في بيان، الأحد، أن "استهداف داقوق سياسي بامتياز، لإحداث خلخلة أمنية".

وفرضت السلطات المركزية العراقية سيطرتها على كركوك، بعد فشل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي نظمه رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، في عام 2017.