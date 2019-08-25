مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات مع الأكراد شمال العراق

لقي 3 جنود أتراك مصرعهم في شمال العراق باشتباكات مع مسلحين أكراد.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن 7 جنود آخرين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.

وشنت تركيا عملية "المخلب" في مايو/أيار بالمنطقة الجبلية شمال العراقي ضد حزب العمال الكردستاني.

ودخل الهجوم مرحلته الثالثة، الجمعة، وتستهدف القوات فيه تدمير كهوف وملاجئ حزب العمال الكردستاني في منطقة سينات - حفتانين.

وكان حزب العمال الكردستاني بدأ تمرداً ضد أنقرة في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية عام 1984، وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من المواطنين.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، المتمركزة عناصره في جبال قنديل شمال العراق، منظمة إرهابية.