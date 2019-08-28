أميركا قلقة من ميليشيات إيرانية بالعراق..خطوات لإضعافها

نفت وزارة الخارجية الأميركية بعد تقارير اتهمتها بشن هجمات أدت لانفجار مخازن أسلحة في العراق، قيام قواتها بتنفيذ تلك الهجمات التي جرت مؤخراً، مشددة على أن التقارير التي تتحدث عكس ذلك خاطئة ومضللة وتحريضية.

فيما دفع الغموض الذي شاب استهداف معسكرات للحشد الشعبي في عدد من المناطق العراقية وما رافقه من اتهامات وتهديدات نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للإعراب عن قلق بلاده من الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق، موضحا أن الحكومة الأميركية ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية لتقليل نفوذ هذه الميليشيات لأنها تقوّض أمن العراق، حسب قوله.

موضوع يهمك اتهم الحشد الشعبي العراقي إسرائيل للمرة الأولى رسمياً بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب... العراق.. الحشد يتهم إسرائيل بالوقوف وراء هجوم القائم العراق

"الرد الحازم"

في المقابل، أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء، استعداد بلاده للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق، شارحا خلال الجلسة الإجراءات الوقائية لجميع المخازن والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة.

يذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية كانت أقرّت مؤخرا بتعرضها لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان قرب الحدود مع سوريا، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه.

كذلك أشارت إلى دور أميركي في تسهيل الاستهداف، كاشفة في الوقت ذاته عن سلسلة من استهدافات إسرائيلية سابقة تعرضت لها داخل الأراضي العراقية.