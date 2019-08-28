وزير الداخلية العراقي يقيل قائد الشرطة الاتحادية

أقال وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، الأربعاء، قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت.

وأقيل جودت بسبب ملفات فساد، بحسب ما ذكر نواب في البرلمان العراقي.

وعُرف عن جودت أنه مقرب من ميليشيات الحشد الشعبي، ولم يتمكن وزراء الداخلية السابقون من إقالته.

ونقلت قناة "العراقية، شبه الرسمية، عن وزارة الداخلية قولها: "تم تكليف اللواء جعفر البطاط، بتسيير أمور منصب قائد الشرطة الاتحادية، لحين اختيار قائد جديد وفق الضوابط القانونية والإدارية".

والبطاط كان يشغل منصب رئيس أركان قيادة قوات الشرطة الاتحادي.

وأجرى وزير الداخلية العراقي سلسلة من التغييرات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى.