الأنبار.. مسلحون يقتلون أربعة جنود عند نقطة تفتيش

أعلن مصدران أمنيان أن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص أربعة جنود عراقيين، وأصابوا سبعة آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في محافظة الأنبار الخميس.

ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح الخميس قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غربي بغداد.

وفي هجوم منفصل وقع في وقت مبكر صباح اليوم، أصيب ثلاثة من رجال الشرطة على يد مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش أمنية في جلولة بمحافظة ديالى شمال شرقي العاصمة.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

وأعلن العراق في ديسمبر انتصاره على تنظيم داعش، الذي سيطر في وقت ما على مساحات كبيرة من البلاد، لكن المسلحين تحولوا منذ ذلك الحين إلى نمط الهجمات الخاطفة بهدف تقويض حكومة بغداد.

ومن المعروف أن عناصر من فلول داعش ينشطون في الأنبار وديالى رغم فقدانهم السيطرة على الأراضي هناك.

وسبق أن أعلن داعش مسؤوليته عن عدة هجمات على القوات العراقية هذا العام.