عشيرة عراقية تحذر نائباً في البرلمان بسبب تغريدة مسيئة

دخل مغردون عراقيون، الخميس، في سجالات حادة على موقع تويتر، إثر تغريدات شتم وسب متبادلة بين النائب فائق الشيخ علي، النائب عن "تحالف تمدن"، وشقيق النائبة السابقة في البرلمان العراقي حنان الفتلاوي.

وهاجم النائب فائق الشيخ بتغريدات وألفاظ نابية، النائبة الفتلاوي بعد أن انتقدت دوره السياسي خلال لقاء على إحدى المحطات التلفزيونية العراقية.

ولكن المغردين العراقيين تحدثوا علانية وانقسموا بين مؤيد ومعارض لطريقة طرح الكلام، وقد استخدمت ألفاظ معيبة وبذيئة من الطرفين، داعين الطبقة السياسية والمثقفة أن تتعالى عن هكذا لغة وسب وطعن بالشرف.

الخلاف قديم - حديث بين الطرفين

يعود أصل الخلاف بين الطرفين إلى دورة برلمانية سابقة، وكانت تظهر الخلافات وتختفي بين فترة وأخرى، ولكن عادت بقوة قبل يوم عندما ظهرت النائبة السابقة في لقاء متلفز تتحدث عن دور القوى المدنية في العراق والذي وصفته "بأنه صفر"، وأنهم "فقط نشطاء في مواقع التواصل وعلى التلفاز دون أن يقدموا شيئا للبلد سواء كان تشريعا قانونيا أو دفاعهم عن البلد في حربه مع التنظيمات الإرهابية".





وقالت رئيسة حركة "إرادة" بحق النائب الشيخ علي في نفس اللقاء المتلفز الذي عرضته إحدى القنوات المحلية العراقية "إذا كان مدنيا فعلى المدنية السلام"، متسائلة: "هل المدنية التكلم بكلام بذيء، أو أن المدنية أن أسب شعبي أو أن أكفّر أو أسب مراجع دينية، أو المدنية أن أتلفظ بألفاظ لا يقبلها الذوق العام".

هذا الكلام جعل النائب الحالي عن تحالف "تمدن" فائق الشيخ علي يثور غضبا ويغرد على تويتر بتغريدات اعتبرها بعض المتابعين له معيبة وقاسية، وكيف تصل الخلافات إلى حد الطعن بالشرف، خصوصا أنها امرأة، على حد وصف بعض المتابعين له في صفحته على تويتر، راجين منه حذف التغريدة، ولكنه أصر وغرد مرة أخرى مطالبا بعدم السكوت".

من جانبه، هدد شقيق النائبة في تغريدة بملاحقة النائب فائق الشيخ علي قانونيا وعشائريا.

في حين اعتبر بعض المتابعين أن تغريدة الفريق صباح الفتلاوي قاسية وتحمل كلاما بذيئا.

تحذير من عشيرتها

من جانبها، أصدرت العشيرة التي تنتمي إليها النائبة بيانا بعد إساءة أحد النواب بكلام يسيء لشرف المرأة العراقية، على حد وصفهم، مطالبة إياه بالاعتذار، ومحذرة إياه من "عواقب وخيمة".

وقال رئيس عشائر آل فتلة العام بالعراق، نبيل الصكبان، في بيان نشر في مواقع التواصل الاجتماعي: "قرأنا وبشكل مؤسف ما كتبه أحد النواب في صفحته الشخصية وتناوله بكلام بذيء شرف المرأة العراقية"، مبينا "نحن إذ نبدي صدمتنا للمستوى المتدني لهذا الشخص الذي لم يسلم من لسانه البذيء حتى أئمة آل البيت عليهم السلام وحتى مراجعنا الكرام نعلن أننا آل فتلة في عموم العراق لن نسكت ولن نسمح بمرور التعدي على شرف العراقيات بهذه الطريقة الفجة".

ورأى عدد كبير من المدونين العراقيين أن النائب فائق الشيخ علي يتكلم بصورة قاسية في تصريحاته التي يتهم فيها أعداءه من السياسيين في العراق بالفساد، ووصل الأمر إلى السجال والشتم لخصومه، على حد وصفهم.

ويعول النائب فائق الشيخ علي على أنصار ومحبي التيار المدني ومناصريه بينما يتعرض إلى هجمات من "جيوش إلكترونية"، على حد وصفه في بعض تغريداته، وجاء ذلك من خلال تغريداته التي نشرها عبر صفحته على تويتر والتي حصدت مئات الردود والتعليقات.