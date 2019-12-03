ابن عم البغدادي في قبضة الشرطة.. وأول صورة له مكبلاً

ألقت الشرطة العراقية القبض على نائب أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي قُتل مؤخراً، والملقب بـ "أبي خلدون" في كركوك.

وذكرت "خلية الإعلام الأمني العراقية" على حسابها في موقع "تويتر" مساء الثلاثاء أن "قوة من شرطة كركوك" ألقت القبض على أبي خلدون.

إلى ذلك، أفادت معلومات لـ "العربية" و"الحدث"، بأن قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تمكنت من القبض على أبي خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم "شعلان عبيد"، إلا أن اسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري، وهو ابن عم البغدادي.

وشغل البدري منصب نائب البغدادي، كما شغل سابقاً منصب ما يسمى "الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين". ويعد من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات.

يذكر أن "البغدادي" قُتل في عملية أميركية في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن هاجمت قوات خاصة منزلاً كان يقطنه، ففر عبر الأنفاق إلى أن حوصر ففجر نفسه ما أدى إلى مقتله.