العراق.. 5 صواريخ تسقط داخل قاعدة أميركية ولا إصابات

ذكر بيان للجيش العراقي أن خمسة صواريخ سقطت، مساء الثلاثاء، داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق والتي توجد بها قوات أميركية.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

والهجوم تم من المناطق الصحراوية الشرقية للقاعدة، وتحديداً قرب منطقة الدولاب.

كما أعلنت قيادة "عمليات الجزيرة والبادية" في العراق العثور على المنصات التي استُخدمت لإطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد.

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وفي وقت سابق من الثلاثاء، كان المتحدث باسم "العمليات المشتركة" في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، قد أكد عدم وجود قوات قتالية أميركية على الأراضي العراقية.

وقال الخفاجي إن القوات الأميركية الموجودة في العراق مهمتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب، بالإضافة للحاجة لها أحياناً لتنفيذ ضربات جوية فقط.

وذكر أن الحديث عن تجول القوات الأميركية وتنقلها من سوريا إلى العراق عارٍ من الصحة.

وأشار المتحدث إلى أن عملية دخول وخروج القوات الأميركية لا تتم إلا بعلم قيادة العمليات المشتركة.