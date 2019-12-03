النجيفي: الوجود الإيراني في العراق سينتهي ولو بعد حين

قال رئيس البرلمان العراقي الأسبق، أسامة النجيفي، في مقابلة خاصة لـ"العربية" و"الحدث" إن الأحزابَ المتمسكةَ بالسلطة لن تتخلى عنها بسهولة، لكن ضغطَ الشارع سيُجبرها على الانصياع لمطالب المتظاهرين.

كما أكد أن الشعب العراقي يرفض هيمنة إيران على أراضيه والتدخلَ في شؤونه خاصة في مناطقِ الوسطِ والجنوب، التي كانت إيران تراهن عليها، مضيفاً أن الوجودَ الإيراني في العراق سينتهي ولو بعد حين.

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وجود إيران بالعراق سينتهي

وأضاف النجيفي: "إننا ذاهبون إلى انتخابات مبكرة لتصحيح العملية السياسية في العراق"، مشددا على ضرورة وجود إشراف أممي للانتخابات القادمة. وتابع أن "إيران تتدخل في الشأن العراقي ولن تسمح بإضعاف وجودها في العراق". ولفت إلى أن طهران لن تسلم العراق بسهولة، وهي تعمل على إنشاء إمبراطورية في المنطقة "وهذا بدأ يفشل في العراق ولبنان واليمن".

ودعا رئيس البرلمان العراقي الأسبق إلى إشراك المتظاهرين في صياغة قانون الانتخابات والمفوضية لضمان الاستقرار، متسائلا عن دور الدولة في حال حملت العشائر السلاح لحماية المتظاهرين؟

فقد سيطرته على إدارة البلاد

ورأى النجيفي أن العراق ذاهب إلى المجهول في حال إصرار القوى السياسية على عدم التغير، لافتاً إلى أن المظاهرات خرجت من رحم المعاناة والتدخل الخارجي إن وجد فهوه بسيط.

وأضاف أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تم توريطه في عملية القتل، "وهنالك أشخاص يديرون العملية السياسية". وتابع أن عبد المهدي أعطى السلطة الحقيقة لجهات هي اللادولة، فقد كان فاقد الإرادة والسيطرة على إدارة أمور البلاد بشكل مباشر.