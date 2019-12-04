عملية بلجيكية بريطانية تفكك شبكة تهريب مهاجرين عراقيين

أُوقف أربعة أشخاص يُشتبه بأنهم يهرّبون بشكل غير قانوني مهاجرين عراقيين من بلجيكا إلى بريطانيا نتيجة عملية مشتركة نفذها جهازا شرطة البلدين، وفق ما أعلنت النيابة العامة في مدينة أنتويرب (شمال بلجيكا).

وأشارت النيابة في بيان إلى أن التوقيفات حصلت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المملكة المتحدة وفي بلجيكا وفي مطار أمستردام سخيبول في هولندا.

وعثر محققو شرطة أنتويرب الفيدرالية في المدينة الساحلية على منزل يُستخدم لاستقبال أشخاص سيتمّ تهريبهم.

وأتاحت عمليات بحث أخرى الوصول إلى رجل يُعتبر بمثابة رئيس شبكة المهرّبين وقد أُوقف في المملكة المتحدة، وفق النيابة.

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والموقوفون الثلاثة الآخرون هم متواطئون يُشتبه بأنهم شاركوا في عملية الاتجار بالبشر هذه التي تسبق عبور بحر المانش وصولاً إلى بريطانيا.

وأحد الموقوفين الثلاثة الذي اعتقل في أمستردام، بريطاني الجنسية من أصول عراقية يبلغ 42 عاماً وهو حالياً ملاحق بمذكرة توقيف أوروبية أصدرها قاضي التحقيق البلجيكي الذي يترأس التحقيق.

وأُوقف المشتبه بهما الآخران، وهما بريطاني من أصول عراقية يبلغ 39 عاماً وعراقي يبلغ 29 عاماً، في أنتويرب في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر ولا يزالان في الحبس الاحتياطي، بناء على قرار غرفة المشورة.

وبلجيكا طريق عبور يسلكها كثيراً المهاجرون وتستخدمها شبكات المهربين الذين يسعون إلى استغلال قربها من المملكة المتحدة.

والمهاجرون الذين يسعون إلى عبور بحر المانش هم بشكل أساسي من الشرق الأوسط (العراق وأفغانستان وسوريا) ومن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (السودان وإريتريا خصوصاً).