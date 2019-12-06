العراق.. سقوط قذيفتي مورتر داخل قاعدة بلد الجوية

قال مصدران عسكريان عراقيان إن قذيفتي مورتر سقطتا داخل قاعدة بلد الجوية في العراق الخميس.

وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم.

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين دون خسائر بشرية أو مادية.

موضوع يهمك أفاد ناشطون عراقيون مساء الخميس، بإصابة أحد المتظاهرين بطلق ناري قرب ساحة التحرير في بغداد.ورغم حوادث الطعن التي وقعت... عشرات الآلاف في ساحة التحرير.. وإصابة متظاهر بإطلاق نار العراق

وتستضيف قاعدة بلد قوات أميركية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

وسقطت خمسة صواريخ يوم الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.

وتقول مصادر أمنية إن الهجمات الصاروخية غير المباشرة تعد شيئا شائعا في العراق، وغالبا ما تنسب إلى المليشيات المدعومة من إيران.