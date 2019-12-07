العراق.. تيار الحكمة يرفض المساس بالمتظاهرين السلميين

أكد تيار الحكمة الوطني، الذي يتزعمه عمار الحكيم، السبت، "رفضه المساس بالمتظاهرين السلميين"، و"إدانته لكل أشكال العنف والاعتداء والفوضى".

ودعا تيار الحكمة، "القوات الأمنية لتحمل مسؤولياتها"، منتقدا "اعتداءات الجماعات المسلحة من أي جهة خارج إطار الدولة".

كما طالب التيار بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية والتحضير لانتخابات مبكرة.

وقال بيان للمكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني إنه "في غمرة الأحداث الأليمة المتسارعة والحوادث المؤسفة التي يمر بها بلدنا العزيز بشكل عام، والتطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر السلمي بوجه خاص، يؤكد تيار الحكمة الوطني إدانته ورفضه الكاملين لكل أشكال العنف والاعتداء والفوضى، ويستنكر المساس بالمتظاهرين السلميين وكل مايصدر عن الجماعات المسلحة من اعتداء وترهيب تمارسه أية جهة خارج إطار الدولة والقانون".

وحث التيار "الأجهزة الأمنية على تحمل مسؤولياتها وواجباتها في حماية الساحات والمتظاهرين السلميين، مجددا دعوته إلى جميع المعنيين والمتواجدين في الساحات من المتظاهرين بمختلف عناوينهم ومتبنياتهم للالتزام المسؤول بنصائح المرجعية بحفظ النظام ونبذ العنف وحقن الدماء الغالية، وفي الحفاظ على سلمية التظاهر وفرز المندسين والمخربين وإبعادهم، وملاحقتهم قضائياً، والتركيز بجدية وحرص حقيقيين على استكمال خطوات الإصلاح وإنجاز تشريع قانون الانتخابات والقوانين الأساسية الأخرى، وتشكيل الحكومة الانتقالية لأخذ دورها المطلوب، والتحضير للانتخابات المبكرة بكامل مقدماتها ومستلزماتها".

موضوع يهمك اتضح أمس، أن من هاجمه مجهولون خارج متجر "هارودز" بمنطقة Knightsbridge الراقية بوسط لندن، طمعا بساعة ثمينة رأوها في... عماني هاجموه طمعا بساعته وقتلوه قرب متجر "هارودز" بلندن الأخيرة

وأضاف البيان: "تيار الحكمة الوطني يحث رجال القوات الأمنية بمختلف أجهزتها وصنوفها ومهامها على مواصلة دورها المشرِّف في تحمّل مسؤولياتها وواجباتها في الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة لتجاوز هذا المنعطف الخطير والعبور الكامل إلى مساحات الديمقراطية وآلياتها الدستورية في عراقٍ مستقر آمن".