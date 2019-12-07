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مقتل المصور الحربي أحمد المهنا بإطلاق نار في ساحة التحرير ببغداد

المصدر: العربية.نت
المصور الحربي أحمد المهنا
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أفادت الأنباء القادمة من العراق بمقتل المصور الحربي العراقي أحمد المهنا، مساء الجمعة، بإطلاق نار في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقد نعى العديد من الصحافيين العراقيين، والعرب، زميلهم الذي أصابته النيران أثناء تأدية مهمته الصحافية.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" قد أفادت بتمكن المسلحين من السيطرة على جسري السنك والأحرار، مساء الجمعة، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار، من قبل مجموعة مسلحة ملثمة باغتت المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة وسط بغداد، ما أدى لسقوط 19 قتيلاً، بينهم 3 من رجال الشرطة و16 من المتظاهرين، فيما أصيب نحو 70 متظاهراً.

وكان مراسلنا في بغداد قد أفاد بأن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق"، المدعومة من إيران، بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال شهود عيان إن مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني وتستقل سيارات من نوع "بيك آب" وسيارات دفع رباعي أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين بكثافة، وهددت هذه المجموعة كل من يتواجد في الساحات بضرورة إنهاء الاحتجاجات وتسليم بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ومرآب السنك.

كلمات دالّة

#الاحتجاجات العراقية, #العراق, #بغداد, #أحمد المهنا, #ساحة التحرير

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