شاهد.. المحتجون في كربلاء يهتفون ضد المنتجات الإيرانية

أظهر مقطع فيديو محتجين عراقيين في ساحة الأحرار في كربلاء، مساء الأحد، يهتفون ضد دخول المنتجات الإيرانية بلادهم، مطالبين بمقاطعتها.

وهتف المتظاهرون: "المنتج الإيراني.. كلا كلا، والمنتج العراقي نعم نعم"، كما رددوا الهتاف الأشهر "إيران برة برة".

يشار إلى أن عدة فعاليات كانت عقدت في ساحة التحرير ببغداد لنشر ثقافة تشجيع المنتج العراقي، مع التأكيد على مقاطعة المنتجات الإيرانية.

إلى ذلك، دعت النقابات العراقية في وقت سابق الأحد، إلى تظاهرات حاشدة، الثلاثاء، داعية إلى حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة البلاد، إضافة إلى حصر تأمين ساحات التظاهر بالجيش العراقي وحده.

موضوع يهمك أعلن عبد الله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، سيبدأ الاثنين جولة مكوكية إلى مصر... برلمان ليبيا: سنطلب دعماً دولياً لإبطال الاتفاق مع تركيا المغرب العربي

يذكر أنه على الرغم من أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلاً منذ انطلاق موجة التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وآخرها ما حدث قبل يومين في بغداد، لا يزال شباب العراق يواصل تواصلت تظاهراته الحاشدة سواء في العاصمة أو محافظات الجنوب.

ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.