منزل الصدر.. استهداف من داخل البلاد

أكدت الحكومة المحلية في النجف، السبت، أن الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتت من الأحياء الشمالية في المحافظة.

في التفاصيل، قال المحافظ لؤي الياسري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا الحيدري السبت، إنه "في الساعة 3:40 فجرا تم توجيه مقذوف من طائرة مسيرة محلية الصنع قادمة من الأحياء الشمالية في النجف ورمته على منزل الصدر".

بدوره، أشار الحيدري في المؤتمر إلى أن قيادة القوة الجوية العراقية أكدت "عدم اختراق أجواء العراق أية طائرة مسيرة، وأن منزل الصدر تعرض لقصف فجر السبت باستهداف من داخل البلاد".

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عبوة من طائرة

يذكر أن قيادة شرطة محافظة النجف كانت أعلنت في وقت سابق من اليوم أن طائرة مسيرة أطلقت قنبلة محلية الصنع استهدفت منطقة الحنانة التي تضم منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال قائد شرطة النجف غالب الحسيني في تصريح أدلى به للصحافيين اليوم، إن "حادث الطائرة المسيرة في الحنانة وقع الساعة 3,40 دقيقة صباحا حسب ما أعلمونا مكتب الصدر.

كما أضاف قائلا: "تم الاطلاع من قبلنا وكذلك الجهات المختصة بالتحقيق على موقع الحادث تبين أنها عبوة محلية الصنع مطلوقة من طائرة مسيرة ولم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية". وكان صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر أعلن في وقت سابق من السبت، تعرض "الحنانة"، منطقة سكن الصدر، إلى قصف بطائرة مسيرة.