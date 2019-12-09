بسلاح كاتم للصوت.. اغتيال ناشط عراقي في كربلاء

أقدم مجهولون ليل الأحد، على اغتيال الناشط المدني، فاهم الطائي، في مدينة كربلاء، في استمرار لمسلسل الاغتيالات والاعتقالات التي تطال ناشطي العراق منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن "عصابة مسلحة بأسلحة كاتمة للصوت أقدمت على اغتيال الناشط المدني، فاهم أبو علي الطائي، في كربلاء أمام فندق الأنصار في البارودي"، لافتة إلى أن عملية الاغتيال تمت بإطلاق ثلاث رصاصات باتجاه الطائي".

وأوضحت مصادر محلية أن " الأجهزة الأمنية في المحافظة طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته".

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يذكر أن فاهم أبو علي الذي ينتمي للتيار الصدري، كان اتهم جهات دينية قبل اغتياله بالتورط في محاولة تصفية ناشطين عراقيين.

كما تعرض للتهديد أكثر من مرة، من قبل فصائل مسلحة في المدينة.

رسالة واتهام

وفي آخر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي كتب الطائي، رسالة لأحد الأشخاص مفادها "أنت تجرأت ونفذت عمليتين، تفجير بيت الشاعر محمد وسيارة مهند الكعبي.. أقول لك.. حتى الجهة الدينية التي تقف خلفك لن تنفعك".

يشار إلى أن مجهولين ثبتوا عبوة ناسفة بسيارة الأستاذ الجامعي وعضو تنسيقية كربلاء للحراك المدني مهند الكعبي، حيث انفجرت العبوة عندما استقل الكعبي سيارته في منطقة سيف سعد جنوبي مدينة كربلاء؛ ما أدى لإصابته بجروح نقل على إثرها للمستشفى بينما احترقت السيارة.

وحمل ناشطون عراقيون، قائد العمليات والشرطة مسؤولية اغتيال فاهم في كربلاء.

اجتماع طارئ

من جهته، عقد محافظ كربلاء اجتماعاً طارئاً مع مديري الأجهزة الأمنية على خلفية الاعتداءات على بعض الناشطين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أن المحافظ وجه الأجهزة الأمنية المختصة بتشكيل فريق عمل بشكل عاجل وسريع للقبض على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.

يذكر أنه على الرغم من أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلاً منذ انطلاق موجة التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وآخرها ما حدث قبل يومين في بغداد، العنف، لا يزال متظاهرو العراق مصرين على الاستمرار في احتجاجاتهم.

ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.