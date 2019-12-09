كتلة الصدر تكرر: اختيار رئيس الوزراء بيد الشارع العراقي

أكد النائب عن كتلة "سائرون"، علاء الربيعي، التي يدعمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، أن الكتلة لم تشترك في أي حوار مع الكتل السياسية بشأن رئيس الوزراء المقبل.

وقال الربيعي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "كتلة سائرون أوكلت موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل للشارع"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين يطالبون بإصلاح المسار السياسي، ويبدأ ذلك بترشيح رئيس الوزراء، حسب رأي الشارع العراقي".

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كما أشار إلى أنه "ينبغي أن يكون رئيس الوزراء، حسب الأسس الدستورية وأن يلبي طموحات الشعب".

وكان الصدر أعلن، السبت الماضي، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة المقبلة. وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2018، مع نيله 54 مقعداً في البرلمان.

وأواخر نوفمبر، اعتبر زعيم التيار الصدري استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أول ثمار الثورة وليس آخرها. وقال في بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل "إن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد، واقترح أن يكون ترشيح الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين"

يذكر أن أكثر من 450 شخصاً قتلوا، وأصيب أكثر من 20 ألفاً بجروح، منذ انطلاق التظاهرات المناهضة للحكومة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما دفع رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى الاستقالة. ودعا عبد المهدي مجلس النواب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات والإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد.