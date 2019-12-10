بعد تهديد ابنه.. شرطة كربلاء تعد بتسليم قتلة الطائي

بعد أن أمهل ابن الناشط القتيل فاهم الطائي محمد، الشرطة في كربلاء 24 ساعة لتسليم المتظاهرين قتلة والده، خرجت الشرطة عن صمتها، وأصدرت بيانا نعت فيه أولا الناشط القتيل، ثم أكدت فيه أنها لن تترك دم الطائي يذهب سدى.

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كما أكدت الشرطة أنها شكلت فريق عمل أمني مؤلفاً من كبار ضباط التحقيق، وبإشراف قائد الشرطة لكشف ملابسات ما حدث.

وأعلنت في بيانها أنها ستقدم القتلة إلى العدالة بأسرع وقت ممكن، بعد أن تكشف خيوط الجريمة كاملة.

كافة المفارز مُدانة

في السياق ذاته، أوضح البيان أن الشرطة استدعت كافة المفارز والنقاط والأجهزة الأمنية القريبة من مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً موسعاً معهم، لأن المكان الذي وقعت فيه الجريمة من مسؤوليتهم.

كما أشارت إلى أنها شددت الإجراءات الأمنية للمدينة القديمة، خاصة على أصحاب الدراجات النارية، التي تدخل من المناطق المحيطة بمركز المدينة.

إلى ذلك، دعت قيادة شرطة كربلاء شيوخ ووجهاء العشائر والناشطين والمتظاهرين السلميين وجميع النقابات دون استثناء والمثقفين والكتاب والأدباء وتنسيقية التظاهرات وأهالي المدينة بشكل عام لنبذ الخلافات وتوحيد الصفوف، من أجل إعادة الثقة ومساندة القوات الأمنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.