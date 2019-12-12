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العراق.. مقتل 11 من "مقاتلي الصدر" في هجومين

المصدر: سامراء – فرانس برس
عنصار من "سرايا السلام" (أرشيفية)
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أعلن الجيش العراقي الخميس مقتل 11 مقاتلاً في شمال بغداد في هجومين انتحاريين استهدفا مقر "سرايا السلام" الذراع المسلحة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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وأكد الجيش في بيان أن أول هجوم أدى إلى "مقتل سبعة وإصابة ثلاثة" عصراً قرب بحيرة الثرثار، جنوب غرب سامراء، معقل الجماعات المسلحة المتطرفة سابقاً.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة آخرين. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

بعد ذلك، فجر انتحاري آخر سيارته المفخخة في هذا الفصيل، بحسب بيان ثانٍ. وأوقع هذا الهجوم أربعة قتلى آخرين.

كلمات دالّة

#سرايا السلام, #سامراء, #العراق, #الصدر

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