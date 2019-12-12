"تويتر" تغلق حساب الخزعلي زعيم ميليشيا "العصائب" العراقية

أغلقت شركة "تويتر" حساب زعيم ميلشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المدرج على قائمة العقوبات الأميركية. ووضعت الشركة في صفحة الحساب المغلق رسالة توضح أَن الحساب "مقيّد" بدون إيضاح الأسباب وراء هذا الإجراء.

موضوع يهمك جددت الخارجية الأميركية دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي... واشنطن تلوّح بتدويل قضية قتل متظاهري العراق العراق

وكانت واشنطن قد فرضت مؤخراً عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين. واستهدفت العقوبات كلاً من ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" العراقية المرتبطة بإيران، بينما ليث هو أحد قياداتها.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة تدعمها إيران، منها "عصائب أهل الحق". وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينها إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية عمت العراق.

يذكر أن "تويتر" سبق أن أغلق حسابات لمسؤولين مدرجين على قوائم الإرهاب الأميركية.