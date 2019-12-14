مئات القتلى باحتجاجات العراق.. مجلس الأمن يدعو للتحقيق

بعد مقتل المئات في العراق بحسب ما أعلنت سابقاً مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وتزايد حالات خطف الناشطين واغتيالهم، طالب مجلس الأمن السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.

وقال المجلس في بيان السبت: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل".

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الجماعات المسلحة واستهداف المحتجين

كما أكد قلقه البالغ حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق.

يذكر أن العراق شهد منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف طالت المتظاهرين، فضلاً عن إطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين في عدة محطات، ما أدى إلى مقتل المئات.

وفي آخر إحصاء لأعداد القتلى ذكرت وكالتا رويترز وفرانس برس نقلاً عن مصادر طبية ومسؤولين في الشرطة العراقية أن أعداد القتلى في التظاهرات بلغ أكثر من 400 قتيل.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في بغداد منذ أكثر من شهرين وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.