مقتل عنصرين أمنيين بهجوم لداعش في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن تنظيم "داعش" شن هجوما على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمال البلاد.

وأكدت الخلية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الدورية.

وهذه الحادثة هي ليست الأولى، فقد عاد تنظيم داعش إلى شن هجمات متكررة خلال الشهر الماضي خاصة في المحافظات المحررة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي نفي العمليات وجود تهديدات من قبل عناصر داعش وعودتها إلى وادي حوران في الأنبار.

وأضاف أن قوات الأمن موجودة في وادي حوران وفي مناطق جبال حمرين، حيث يتم تنفذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش بناء على المعلومات الاستخبارية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد حذرت في أكتوبر الماضي من نقل المئات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سجون المقاتلي الأكراد في سوريا إلى العراق.